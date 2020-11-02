Чернобыль закрыли для туристов до конца ноября: названа причина

Чернобыль закрыли для туристов (Фото: РБК-УКраина)

Чернобыльскую АЭС полностью закрыли от посещения туристов

В Чернобыльскую зону закрыли доступ для туристов до конца ноября 2020 года. Персонал Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская атомная электростанция" перевели на особый режим работы.

Как сообщили на странице Чернобыльской АЭС в социальной сети Facebook, доступ на территорию запрещен для граждан всех стран.

"Переход на особый режим работы. Администрация ЧАЭС приняла решение с 2 по 15 ноября перевести персонал станций на особый режим работы. На рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, персонал, который охраняет объект и персонал, который обеспечивает жизнедеятельность объектов ГСП ЧАЭС. Кроме того, Чернобыльская АЭС ограничивает ознакомительные визиты граждан все стран на территорию станции по крайней мере до 30 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как объясняет администрация ЧАЭС, такое решение было принято в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине. Решение об ограничении доступа на территорию ЧАЭС было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в горсовете города Славутич 29 октября 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чернобыле обнаружили уникальное животное.

А также рассказывали о том, что археологи нашли в Чернобыле артефакты, которым около 8 тысяч лет.