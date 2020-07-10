Украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет: но есть одно "но"

Украинцы смогут выходить на пенсию досрочно, то есть до того, как им исполнится 60 лет. Такую возможность правительство предоставит всем, независимо от рода занятий. Для выхода на пенсию необходимо накопить определенный стаж.

Такая возможность появится современных украинцев в 2028 году по завершению пенсионной реформы по увеличению страхового стажа. С этого момента все украинцы со стажем 40 лет смогут выйти на заслуженный отдых до 60 лет.

Так, в редакцию газеты "Пенсионный курьер", №25 (891) обратилась женщина 1962 года рождения, у которой на сегодня есть 40 лет стажа. Она задала вопрос, сможет ли она пойти на пенсию раньше.

"Нет, только в 60 лет. При наличии 40 лет стажа независимо от возраста можно будет пойти на пенсию только с 2028 года" - рассказала ей Галина Мастюгина, замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что в Украине для выхода на пенсию в 60 лет сейчас нужно иметь 27 лет страхового стажа. К 2028-му эта цифра возрастет до 35-ти обязательных лет.

Отметим, что ранее Конституционный суд Украины отменил постановление, согласно которому "льготный возраст 45, 50 и 55 лет" хотели забрать у людей занятых на тяжелых и опасных работах, матерей-героинь и прочих категорий. Теперь они по-прежнему могут выходить на заслуженный отдых раньше времени, то есть до 60 лет.

Ранее мы писали, что пенсионерам в Украине снова повысили выплаты, причем прибавку получит ряд категорий.