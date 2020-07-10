Українці зможуть виходити на пенсію раніше 60 років: але є одне "але"

Пенсія в Україні (колаж РБК-Україна)

На пенсію українцям скоро можна буде виходити раніше 60 років

Українці зможуть виходити на пенсію достроково, тобто до того, до того, як їм виповниться 60 років. Таку можливість уряд надасть усім, незалежно від роду занять. Для виходу на пенсію необхідно накопичити певний стаж.

Така можливість з'явиться сучасних українців в 2028 році по завершенню пенсійної реформи щодо збільшення страхового стажу. З цього моменту всі українці зі стажем 40 років зможуть вийти на заслужений відпочинок до 60 років.

Так, в редакцію газети "Пенсійний кур'єр", №25 (891) звернулася жінка 1962 року народження, у якої на сьогодні є 40 років стажу. Вона поставила питання, чи зможе вона піти на пенсію раніше.

"Ні, тільки в 60 років. При наявності 40 років стажу незалежно від віку можна буде піти на пенсію тільки з 2028 року" - розповіла Галина Мастюгіна, заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що в Україні для виходу на пенсію в 60 років зараз потрібно мати 27 років страхового стажу. До 2028-го ця цифра зросте до 35-ти обов'язкових років.

Відзначимо, що раніше Конституційний суд України скасував постанову, згідно з якою "пільговий вік 45, 50 та 55 років" хотіли забрати у людей зайнятих на важких і небезпечних роботах, матерів-героїнь та інших категорій. Тепер вони як і раніше можуть виходити на заслужений відпочинок завчасно, тобто до 60 років.

Раніше ми писали, що пенсіонерам в Україні знову підвищили виплати, причому збільшення отримає ряд категорій.