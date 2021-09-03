UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцы не смогут снять деньги с ПриватБанка: что случилось

Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк сделал очень важное заявление для клиентов. К сожалению, они не смогут снять наличные деньги с банкоматов 4 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Дело в том, что банк будет проводить технические работы. Это временная мера, и уже 5 сентября снимать деньги можно будет без проблем.

Отмечается, что сервисы и банкоматы ПриватБанка не будут работать 4 сентября с 1:00 до 6:00.

"Мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка", – сообщили в ПриватБанке

Если вам понадобятся наличные именно в это время, лучше позаботиться об этом заранее. Сервисы "Приват24" также не будут работать в этот промежуток времени.

Когда заработают сервисы ПриватБанка?

Начиная с 7:00 утра 4 сентября, говорят в пресс-службе финансового учреждения, обслуживание карт банка, "Приват24" и сеть самообслуживания будут работать в обычном режиме.

ПриватБанк не будет работать 4 сентября (facebook.com/privatbank)

Напомним, ранее мы писали о том, что ПриватБанк может закрыть сотни отделений и уволить тысячи сотрудников.

А еще недавно ПриватБанк оставил украинца без зарплаты и возможности оплатить долги по коммунальным услугам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк