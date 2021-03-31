Украинцы смогут пользоваться тремя формами паспорта: в Минцифре назвали сроки действия

В Украине в ближайшее время будет действовать три формы паспортов. Все они будут жить параллельно и будут действительны до того, как все бумажные паспорта заменят на ID-карты.

Как объяснил глава Минцифры, параллельно будут действительны три формы паспортов в Украине – бумажные, цифровые и ID-карты.

"ID-карта и электронный паспорт — это единственная форма. Просто это отражение ID-карты, это удобный формат. А постепенно государство заменяет, когда вы с определенной датой, изменением фамилии меняете бумажный паспорт на ID-карту и так вы уже получите ID-карточку", - пояснил Федоров.

Он добавил, что со временем в Украине бумажные паспорта будут полностью заменены на ID-карты и электронные документы. Это поможет государству работать более эффективно.

"Все новые замены паспортов – это ID-карты", - добавил глава Минцифры.

Стоит отметить, что 30 марта Верховная Рада приравняла цифровые документы к бумажным. Но действительными будут все варианты документов и не обязательно срочно менять обычный бумажный паспорт на цифровой.

"Электронный паспорт отображает в мобильном приложении ID-карту. То есть мы не отражаем бумажный паспорт, а отражаем только ID-карту. И теперь ID-карта, электронный паспорт и бумажный паспорт приравниваются. У них есть одинаковые возможности в нашей стране — путешествовать поездом, самолетами; показывать документ в любой частной или государственной компании и идентифицировать свою личность. Постепенно люди заменяют бумажные паспорта на ID-карты", - объяснил Федоров и добавил, что заставлять менять документы не нужно.