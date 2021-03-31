Українці зможуть користуватися трьома формами паспорта: в Мінцифрі назвали терміни дії

В Україні найближчим часом буде діяти три форми паспортів. Всі вони будуть жити паралельно і будуть дійсні до того, як всі паперові паспорти замінять на ID-карти.

Як пояснив глава Мінцифри, паралельно будуть дійсні три форми паспортів в Україні – паперові, цифрові та ID-карти.

"ID-карта та електронний паспорт — це єдина форма. Просто це відображення ID-карти, це зручний формат. А держава поступово замінює, коли ви з певною датою, зміною прізвища змінюєте паперовий паспорт на ID-карту і так ви вже отримаєте ID-картку", - пояснив Федоров.

Він додав, що з часом в Україні паперові паспорти будуть повністю замінені на ID-карти та електронні документи. Це допоможе державі працювати більш ефективно.

"Все нові заміни паспортів – це ID-карти", - додав глава Мінцифри.

Варто відзначити, що 30 березня Верховна Рада прирівняла цифрові документи до паперових. Але дійсними будуть всі варіанти документів і не обов'язково терміново міняти звичайний паперовий паспорт на цифровий.

"Електронний паспорт показує в мобільному додатку ID-карту. Тобто ми не відображаємо паперовий паспорт, а відображаємо тільки ID-карту. І тепер ID-картка, електронний паспорт і паперовий паспорт прирівнюються. У них є однакові можливості в нашій країні — подорожувати поїздом, літаками; показувати документ в будь-якій приватній чи державній компанії та ідентифікувати свою особистість. Поступово люди замінюють паперові паспорта на ID-карти", - пояснив Федоров і додав, що змушувати міняти документи не потрібно.