Украинцы смогут получить пенсии умерших родственников: как это сделать

В Украине граждане смогут получить недоплаченные пенсии своих родственников, которые были им начислены до дня смерти. Заявление о выплате средств нужно подать в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

Об этом информирует "Пенсионный курьер" .

Кто имеет право получить деньги

Так, сумма пенсии выплачивается по месяц смерти включительно. Получить деньги могут члены семьи покойного, проживавшие вместе с ним на день смерти, а именно:

муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет

дети умершего, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

дети, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных, профессионально-технических, высших учебных заведениях, до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения 23 лет,

дети - сироты, достигшие 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.

Как забрать средства

За выплатой нужно обратиться в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Кроме того, если нет членов семьи или по выплате не в течение 6 месяцев, пенсия будет входить в состав наследства.

Также, если пенсию зачисляли на банковский счет, банк должен прекратить зачисление средств с месяца, следующего за месяцем смерти получателя.

Какие документы для этого нужны:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о смерти умершего родственника;

документы, подтверждающие родственные отношения: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справки о составе семьи или решение суда;

документы, подтверждающие проживание с пенсионером на день его смерти: паспорт, справки уполномоченных органов с места жительства, в том числе органов местного самоуправления или иные документы;

заявление о выплате недополученной пенсии в Пенсионный фонд;

после 6 месяцев со дня смерти пенсионера прилагается еще свидетельство о праве на наследство, оформленное нотариусом.

Важно, что в случае обращения нескольких членов семьи сумма пенсии делится между ними поровну.