Украинцы не смогут оплатить коммуналку: все подробности

Оплатить коммуналку в Украине через онлайн может стать настоящей проблемой из-за закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, который Верховная Рада подписала 6 декабря 2019 года.

Согласно новому документу, с 28 апреля 2020 года украинцы не смогут оплатить коммунальные услуги онлайн без идентификации личности. Кроме того, невозможно будет получить денежный перевод от близких, оплатить различные сервисы и услуги, купить предоплаченную карту и воспользоваться безналичными средствами.

Эксперты считают, что данный закон спровоцирует панику среди украинцев и расшатает финансовую систему, которая и так нестабильна из-за карантина. Помешает ли закон отмывать деньги несознательным гражданам, покажет время.

Чтобы удаленно воспользоваться финансовыми услугами нужно будет пройти процедуру полной идентификации. Необходимо будет найти сотрудника данной финансовой организации, оказывающей услугу и предъявить ему паспорт и код.

В Ассоциации платежных систем говорят, что НБУ не разработал четких рекомендаций по процедуре удаленной идентификации. При этом пройти удаленно верификацию личности в данный момент можно только через BankID.

Напомним, что ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" для заемщиков "Жилье в кредит", "Авто в рассрочку" и "Кредит под залог недвижимости", которые испытывают трудности из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Они прикрываются ПриватБанком.