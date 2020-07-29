Украинцы смогут летать в Европу "за копейки": авиабилеты стали дешевле на половину

Билеты на самолеты из Киева в Европу сильно упали в цене (коллаж: РБК-Украина)

Летать в Европу из Киева стало дешевле, чем в прошлом году

Авиабилеты в Европу из Киева и других украинских городов стали дешевле почти на половину.

Так, эксперты сравнили период с августа по ноябрь 2019 и аналогичный период 2020 года по маршрутам из Киева в европейские столицы. И оказалось, что средняя стоимость авиабилетов снизилась по всем направлениям. Причина, конечно же, понятна всем - пандемия коронавируса.

В комментарии Styler специалисты отметили, что минимальное снижение стоимости зафиксировано по направлению Киев-Прага - 4%, а максимальное - по маршруту Киев-Рим. Перелет до столицы Италии теперь стоит в среднем на 76% дешевле.

Отметим, что в исследовании сравнивали стоимость на перелеты через популярных лоукосетров RaynAir и WizzAir, а также отечественного перевозчика МАУ. Так, RaynAir оказался самым выгодным перевозчиком для полетов в Европу, следом за ним - WizzAir, билеты этой авиакомпании в среднем на 8% дороже. У авиакомпании МАУ билеты в Европу оказались в среднем вдвое дороже.

Средняя стоимость авиабилета в одну сторону на 1 человека на август-ноябрь 2020 года и сравнение стоимости с 2019 годом:

Варшава - 1197 грн, на 51% дешевле

Берлин - 1987 грн, на 41% дешевле

Париж - 3449 грн, на 9% дешевле

Рим - 869 грн, на 76% дешевле

Вена - 1472 грн, на 49% дешевле

Будапешт - 1334 грн, на 44% дешевле

Барселона - 2578 грн, на 26% дешевле

Прага - 2861 грн, на 4% дешевле

Амстердам - 1721 грн, на 60% дешевле

Стокгольм - 1128 грн, на 64% дешевле

Копенгаген - 973 грн, на 46% дешевле

Осло - 1055 грн, на 72% дешевле

"Если въезд в страны станет свободным для украинцев в ближайшее время, то наступит время очень выгодных путешествий", - говорит маркетолог Aviasales.ua Татьяна Крамаренко.

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