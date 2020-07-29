Українці зможуть літати в Європу "за копійки": квитки стали дешевше на половину

Квитки на літаки з Києва в Європу сильно впали в ціні (колаж: РБК-Україна)

Літати в Європу з Києва стало дешевше, ніж в минулому році

Авіаквитки в Європу з Києва та інших українських міст стали дешевше майже на половину.

Так, експерти порівняли період з серпня по листопад 2019 і аналогічний період 2020 року по маршрутах з Києва в європейські столиці. І виявилося, що середня вартість авіаквитків знизилася за всіма напрямами. Причина, звичайно ж, зрозуміла всім - пандемія коронавірусу.

У коментарі Styler фахівці відзначили, що мінімальне зниження вартості зафіксовано у напрямку Київ-Прага - 4%, а максимальне - за маршрутом Київ-Рим. Переліт до столиці Італії тепер коштує в середньому на 76% дешевше.

Відзначимо, що в дослідженні порівнювали вартість на перельоти через популярних лоукосетрів RaynAir і WizzAir, а також вітчизняного перевізника МАУ. Так, RaynAir виявився найбільш вигідним перевізником для польотів до Європи, слідом за ним WizzAir, квитки цієї авіакомпанії в середньому на 8% дорожче. В авіакомпанії МАУ квитки в Європу опинилися в середньому вдвічі дорожче.

Середня вартість авіаквитка в одну сторону на 1 людину на серпень-листопад 2020 року і порівняння вартості з 2019 роком:

Варшава - 1197 грн, 51% дешевше

Берлін - 1987 грн, на 41% дешевше

Париж - 3449 грн, на 9% дешевше

Рим - 869 грн, на 76% дешевше

Відень - 1472 грн, на 49% дешевше

Будапешт - 1334 грн, на 44% дешевше

Барселона - 2578 грн, на 26% дешевше

Прага - 2861 грн, на 4% дешевше

Амстердам - 1721 грн, на 60% дешевше

Стокгольм - 1128 грн, на 64% дешевше

Копенгаген - 973 грн, на 46% дешевше

Осло - 1055 грн, на 72% дешевше

"Якщо в'їзд в країни стане вільним для українців найближчим часом, то настане час дуже вигідних подорожей", - говорить маркетолог Aviasalesua Тетяна Крамаренко.

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