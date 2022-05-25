Украинцы сметают соль с прилавков, а магазины взвинчивают цены. Какая сейчас стоимость

После недавней остановки крупного предприятия "Артемсоль" в Донецкой области, в зоне боевых действий, с полок супермаркетов в разных городах начали сметать соль, и некоторые спекулянты воспользовались ситуацией, значительно подняв цены на продукцию.

Какие цены на соль сейчас

Сейчас, к примеру, во Львовской области можно заметить соль на прилавках по стоимости 85 (кухонная) и 95 гривен (йодированная) за кило - речь идет о товаре от "Артемсоли". В частности, такую картину 25 мая наблюдали в Мостиске.

Цены на соль в Мостиске (фото: facebook.com / Місто Лева)

В центральной части Украины в то же время продают такую соль по цене от 30 гривен, рассказывают в сети жители Драбова в Черкасской области.

Под Черкассами соль продают от 30 грн/кг (фото: facebook.com/groups/ Larysa Ivchenko)

Также в пабликах рассказывают об исчезновении соли с прилавков некоторых магазинов в разных городах, что провоцирует больший ажиотаж и "солевую панику". Киевляне рассказывают в сети о килограммовых пачках за 42 гривны, жители Николаева о подорожании соли за полдня с 17 гривен до 38, и прочее...

Что в супермаркетах

Так, обычная каменная столовая соль производства "Артемсоль" по привычной цене от 10 гривен за кило сейчас отсутствует и в предложениях от крупных сетей супермаркетов на сайтах.

Хотя говорить о пропаже соли вообще не приходится - есть иные предложения, но цена - выше, но не значительно.

Соль не так просто купить в супермаркетах Novus, Сильпо и АТБ (фото: скриншоты с novus.zakaz.ua / shop.silpo.ua / zakaz.atbmarket.com)

Производить соль будут больше, но не достаточно

В настоящее время в Украине остается действовать Дрогобычская солеварня, которая уже заявила о намерении увеличить производство на заводах на 20 тонн в месяц.

Так, по словам заместителя директора Дрогобычской солеварни Игоря Нащочича, на прошлой неделе на заводе поставили дополнительную панву (ванную для вываривания соли), ее сейчас испытывают, это должно увеличить объемы производства соли, передает Zaxid.net.

Если раньше предприятие месячно производило 31-32 тонны, то теперь ожидает получать до 53-55 тонн. Также отмечается, что это максимально, что в настоящее время может выпускать солеварня, хоть запрос на ее продукцию и значительно больше.

Судя по всему, теперь Украине придется экспортировать больше соли из-за границы.

Отметим, что поскольку способ производства соли в Дрогобыче отличается от традиционной добычи, как это было в Соледаре - из недр выкачивают соляную рапу, далее ее вываривают на дровах в специальных ваннах (панвах) - это производственный процесс более сложный и более дорогой. Поэтому и стоимость дрогобычской соли почти вдвое превышала цену товара "Артемсоли".

Ажиотаж и альтернатива соли

Ситуация, когда продолжается "солевая паника" и покупатели разметают товар в магазинах, может провоцировать некоторых продавцов необоснованно взвинчивать цены, спекулируя на ажиотаже.

Добавим, что есть возможность использовать простые и доступные аналоги, чтобы заменить соль на кухне. Для этого могут подойти: сок лимона, соевый соус, морские водоросли, сушеные овощи, чеснок, хрен и имбирь, уксус, сухие специи, соусы с приправами, соленые или маринованные продукты, бульонные кубики и специи к супам.