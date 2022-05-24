Дефицит соли в Украине: как долго может продлиться и стоит ли запасаться "белым золотом"

Украине и остальной Европе грозит дефицит соли из-за остановки работы предприятия "Артемсоль" в Донецкой области. Еще в апреле компания остановила работу и отгрузила все запасы готовой продукции.

В материале Styler читайте, что же дальше ждет украинцев в связи с нехваткой такого важного товара.

Грозит ли дефицит соли Европе и Украине

Из-за постоянных обстрелов в области предприятие "Артемсоль" не работает.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности", - рассказал руководитель предприятия Виктор Юрин "Вильному радио".

По его словам, компания была крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе.

"Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", - сказал Юрин.

Что будет теперь с солью

Виктор Юрин считает, что теперь Украине придется экспортировать больше соли из-за границы. По словам директора, остановку предприятия ощутят на себе и иностранные потребители.

Цены на соль возросли

Соль постепенно начала исчезать с прилавков. После того, как украинцы стали ощущать ее нехватку - цены в магазинах на нее выросли колоссально.

Если раньше за килограмм каменной соли просили 12 гривен, то сейчас эта цена утроилась, и ее еще нужно найти.

На сайтах украинских супермаркетов сейчас можно купить самую дешевую соль за 18.60 гривен. Это будет "Соль морская пищевая йодированная" (1 кг). За ней предлагают купить "Розовую гималайскую соль", от 54 гривен за 300 граммов.

Скриншот (epicentrk.ua)