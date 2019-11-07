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Украинцы "сходят с ума": в квартирах невероятная жара

STYLERЖизнь    07.11.2019 - 08:43
Украинцы "сходят с ума": в квартирах невероятная жара
Тепло в квартирах (фото: коллаж РБК-Украина)

На улице потеплело и в квартирах жителей Кременчуга образовалась сильная жара

С начала этой недели, 4 ноября, в Кременчуге Полтавской области установилась нетипично теплая для этого времени года погода. Но отопление местным жителям включили еще раньше. И если на улице температура воздуха составляла около 18 градусов тепла, то в квартирах было до 30, а на радиаторах и вовсе до 45 градусов. Об этом сообщает "Кременчуцька газета".

Местный житель Виталий написал в издание, что у него в квартире невозможно находиться из-за сильной жары. При этом у него открыты все окна и балкон. Температура воздуха в помещении составляет 26,5 градусов тепла.

Украинцы &quot;сходят с ума&quot;: в квартирах невероятная жара

Тепло в квартирах (фото: kg.ua)

"Спать невозможно. Я уже молчу сколько это будет стоить", - написал житель Кременчуга.

Украинцы &quot;сходят с ума&quot;: в квартирах невероятная жара

Тепло в квартирах (фото: kg.ua)

В многоэтажках, где установлены подомовые счетчики тепла, температурный режим можно отрегулировать на свое усмотрение, но другие люди стали заложниками ситуации. Тепло отключать уже не будут, а платить придется по полной.

Другие местные жители также жалуются на сильную жару в своих квартирах.

Украинцы &quot;сходят с ума&quot;: в квартирах невероятная жара

Скриншот с Facebook

  • Африка... все окна открыты;
  • Ябы написала "сц..ки", но сегодня 9 лунные сутки. Поэтому сплю с открытым балконом и верой в автономное отопление;
  • И, заметьте, это сомнительное удовольствие еще и недешево;
  • Дети болеют. Мокрые, воздух сухой, открываешь окна-сквозняки. Верхнюю одежду надеваем на площадке, иначе сауна. Как итог к счету за отопление добавляется счет с аптеки.

Украинцы &quot;сходят с ума&quot;: в квартирах невероятная жара

Украинцы &quot;сходят с ума&quot;: в квартирах невероятная жара

Украинцы &quot;сходят с ума&quot;: в квартирах невероятная жара

Скриншоты с Facebook

Напомним, что в Харьковской области в одной из территориальных общин объявили ЧП из-за отсутствия отопления. В связи с этим в ОТГ планируют продлить работу садиков и школ.

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