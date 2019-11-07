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Українці "сходять з розуму": у квартирах неймовірна спека

STYLERЖиття    07.11.2019 - 08:43
Українці "сходять з розуму": у квартирах неймовірна спека
Тепло в квартирах (фото: колаж РБК-Україна)

На вулиці потеплішало і в квартирах мешканців Кременчука утворилася сильна спека

З початку цього тижня, 4 листопада, у Кременчуці Полтавської області встановилася нетипово тепла для цієї пори року погода. Але опалення місцевим жителям включили ще раніше. І якщо на вулиці температура повітря становила близько 18 градусів тепла, то в квартирах було до 30, а на радіаторах і зовсім до 45 градусів. Про це повідомляє "Кременчуцька газета".

Місцевий житель Віталій написав виданню, що у нього в квартирі неможливо знаходитися через сильну спеку. При цьому у нього відкриті всі вікна і балкон. Температура повітря в приміщенні становить 26,5 градусів тепла.

Українці &quot;сходять з розуму&quot;: у квартирах неймовірна спека

Тепло в квартирах (фото: kg.ua)

"Спати неможливо. Я вже мовчу скільки це буде коштувати", - написав мешканець Кременчука.

Українці &quot;сходять з розуму&quot;: у квартирах неймовірна спека

Тепло в квартирах (фото: kg.ua)

У багатоповерхівках, де встановлені побудинкові лічильники тепла, температурний режим можна змінити на свій розсуд, але інші люди стали заручниками ситуації. Тепло відключати вже не будуть, а платити доведеться по повній.

Інші місцеві жителі теж скаржаться на сильну спеку в своїх квартирах.

Українці &quot;сходять з розуму&quot;: у квартирах неймовірна спека

Скріншот з Facebook

  • Африка... всі вікна відкриті;
  • Ябы написала "сц..ки", але сьогодні 9 місячна доба. Тому сплю з відкритим балконом і вірою в автономне опалення;
  • І, зауважте, це сумнівне задоволення ще й недешево;
  • Діти хворіють. Мокрі, повітря сухе, відкриваєш вікна-протяги. Верхній одяг надягаємо на майданчику, інакше сауна. Як підсумок до рахунку за опалення додається рахунок з аптеки.

Українці &quot;сходять з розуму&quot;: у квартирах неймовірна спека

Українці &quot;сходять з розуму&quot;: у квартирах неймовірна спека

Українці &quot;сходять з розуму&quot;: у квартирах неймовірна спека

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що в Харківській області в одній з територіальних громад оголосили НП через відсутність опалення. У зв'язку з цим в ВІДГ планують продовжити роботу садків і шкіл.

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