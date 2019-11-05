В Харьковской области в одной из территориальных общин объявили ЧП из-за отсутствия отопления

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В связи с отсутствием отопления в ОТГ планируют продлить работу садика и школ

Глава Чкаловской Объединенной территориальной общины (ОТО) Виктор Соловьев объявил в поселке чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, в связи с отсутствием отопления он предлагает продлить работу детского садика, чтобы дети могли оставаться там на ночь.

В тоже время Соловьев отметил, что и в школах планируется на время создать группу продленного дня.

"Ранее же такое было, чтобы дети были заняты до 17:00? Будем просить учителей оставаться на работе до вечера, пока не решится вопрос", - заявил он.

Заместитель директора сада по учебно-воспитательной работе Елена Лыкова рассказала, что воспитатели в детском саду уже общались с родителями.

"В понедельник состоялось совещание в нашей поселковом совете, где обсуждались вопросы отопления в поселке. Мы собираем наших родителей, где и обсудим подробно, как будем решать ситуацию", - сказала она.

Также добавила - если будет необходимость, то принимать детей в садике будут круглосуточно.

"Воспитатели уже просили родителей и некоторые из них, в случае необходимости, сказали, что оставлять детей на ночь в саду. Я думаю, что лучше детям будет здесь, где с ними будут воспитатели, помощники воспитателей. У нас запланирована второй ужин для детей в 19:00. Мы уже продумали, как и будем делать, поэтому мы готовы, если будет необходимо", - прокомментировала заместитель.

Напомним, в Украине по состоянию на 5 ноября к отоплению подключено 88,9% объектов жилищного фонда и 92,8% социального фонда.

Кроме того, в городе Купянск (Харьковская область) продлили осенние каникулы в десяти учреждениях общего среднего образования. Каникулы были продлены до 8 ноября "в связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города из-за неисполнения своих обязательств теплоснабжающей организацией КП "Областной информационно-технический центр".