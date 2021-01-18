Суд оправдал живодера Святогора: украинцы требуют справедливости

В понедельник, 18 января, Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, который убил сотни бездомных животных в Киеве, Одессе, Измаиле и других городах Украины.
Доказательства прокуратуры судья посчитала необоснованными. Было постановлено, что вина Святогора в инкриминируемых ему преступлениях не доказана. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.
В общественной организации UAnimals отметили, что, по мнению суда, заявления живодера являются его субъективным мнением и не могут считаться пропагандой жестокого обращения с животными.
"По нашему мнению, это - дно", - написали в организации.
Пользователи сети также негодуют по этому поводу и требуют наказания для мужчины, который убивал животных.
Стоит отметить, что у догхантера есть много страниц в различных социальных сетях, где он постоянно докладывает о своих "успехах" и оскорбляет тех, кто считает его "деятельность" аморальной.
Напомним, в феврале 2020 года Алексея Святогора жестоко избили возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Он находился в больнице в тяжелом состоянии.
Позже появилось видео с избитым догхантером Святогором.
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