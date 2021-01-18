Суд оправдал живодера Святогора: украинцы требуют справедливости

Алексей Святогор (фото: РБК-Украина)

В понедельник, 18 января, Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора, который убил сотни бездомных животных в Киеве, Одессе, Измаиле и других городах Украины.

Доказательства прокуратуры судья посчитала необоснованными. Было постановлено, что вина Святогора в инкриминируемых ему преступлениях не доказана. Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Facebook.

В общественной организации UAnimals отметили, что, по мнению суда, заявления живодера являются его субъективным мнением и не могут считаться пропагандой жестокого обращения с животными.

"По нашему мнению, это - дно", - написали в организации.

Пользователи сети также негодуют по этому поводу и требуют наказания для мужчины, который убивал животных.

Вот вам и справедливость!!! Надейся на государство;

За 2 года ни одного зоозащитного закона!!! Еще и живодера оправдали!!!!

Я думаю в тюрьме ему бы было безопаснее. А наша судебная система еще раз доказала, что это балаган с ряженными;

Как же так не посадить живодера. И этот получеловек будет ходить с нами по земле, жить. Таким не место рядом с нормальными людьми;

Подавать апелляцию! И привлекать мощных адвокатов!

А если мы начнем говорить, что пора убивать судей??? Это будет нашей субъективным мнением? Или за такое можно попасть за решетку??? К чему докатились... позор полиции и судебной системе Украины!!!

Может подавать в Европейский суд;

Как так? Надеюсь его ждет самосуд. И найдется тот, кто будет справедливым в отличие от нашей фемиды!

Стоит отметить, что у догхантера есть много страниц в различных социальных сетях, где он постоянно докладывает о своих "успехах" и оскорбляет тех, кто считает его "деятельность" аморальной.

Напомним, в феврале 2020 года Алексея Святогора жестоко избили возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Он находился в больнице в тяжелом состоянии.

Позже появилось видео с избитым догхантером Святогором.