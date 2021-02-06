Українці викрили шкуродера, який під маскою благодійника забирав бездомних тварин

Кошеня (фото: pixabay.com)

Під Запоріжжям волонтери та зоозахисники вирахували шкуродера, після чого чоловіком вже зайнялася поліція. Як виявилося, житель Енергодара активно відгукувався на оголошення і забирав тварин додому, але не з благих спонукань, а з метою знущання.

Про це 6 лютого передали в прес-службі МВС України на сторінці в Facebook.

Волонтери, які через соцмережі прилаштовують безпритульних чотирилапих, звернули увагу на такого "благодійника".

Коли чоловік набрав через оголошення понад п'ять тварин, зоозахисники вирішили перевірити, як їх утримує новий господар.

"Волонтери прийшли за адресою мешкання чоловіка. Він поводився агресивно і до квартири нікого не впустив. Пізніше, чоловік повернув одне кошеня, але стан тварини свідчив, що з ним поводилися жорстоко", - розповіли в поліції.

За словами зоозахисниці, кошеня було виснаженим, з вирваними кігтями, пораненнями та порізами. Нещасній тварині знадобилася термінова допомога ветеринарів.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 299, ч. 1 (Жорстоке поводження з тваринами) КК. Тепер шкуродеру загрожує позбавлення волі на термін від пів року до 3 років.

Під Запоріжжям викрили шкуродера (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Користувачі мережі обурюються через дії "благодійника"-шкуродера та різко висловлюються на його адресу, а також дякують зоозахисникам за пильність і поліції - за адекватну реакцію на розслідування активістів. Також українці хочуть з'ясувати долю інших тварин, які потрапили в руки до нелюда.

Це просто жах, скотина!

Де беруться такі моральні виродки? Чи їх в дитинстві дуже ображали? Просто немає слів... Дякую працівникам поліції, які приймають звернення про ці жахливі випадки і початківців досудові розслідування. Шкуродери повинні знати, що покарання за їхні злочини неминуче.

Який жах!

Раніше повідомлялося, що недавно суд виправдав шкуродера Святогора, але українців обурило таке рішення "київської феміди", і вони вимагають справедливості.

Також ми писали про те, що влітку 2020-го під Запоріжжям над бандою моторошних гицелів люди влаштували самосуд.