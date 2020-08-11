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Под Запорожьем над бандой жутких живодеров люди устроили самосуд (видео)

Запорожье, Вторник 11 августа 2020 08:26
Под Запорожьем над бандой жутких живодеров люди устроили самосуд (видео)
Под Запорожьем наказали живодеров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Неизвестные подожгли дом людей, которые издевались над животными и снимали видео

Под Запорожьем люди решили самостоятельно наказать живодеров, которые издевались над животными и выкладывали видео в сеть. В Вольнянском районе неизвестные подожгли дом и автомобиль группы лиц, которые мучили братьев наших меньших. Дело в том, что накануне 24-летнюю девушку, которая снималась в видео порнографического характера с животными, отпустили.

Об этом сообщили на Instagram странице "Это Запорожье".

"Горит дом и авто вольнянских живодеров. Организатора серьезно избили", - говорится в сообщении.

Автор видео рекомендует "воздержаться от самосуда и других незаконных методов влияния".

Сейчас вся информация уточняется и проверяется полицией. Напомним, что семейная пара снимала на видео убийство животных, а 24-летняя девушка была актрисой в этих роликах.

В комментариях украинцы пишут, что справедливость восторжествовала.

  • Справедливость восторжествовала..
  • Полиция сама виновата в случившемся, люди были возмущены тем, что убийц животных отпустили и все что оставалось - это наказать их самостоятельно.
  • Ну, а что вы хотели? Их местоположение рассказали общественности и самосуд рано или поздно был бы.
  • Вот и карма пришла в гости.

Напомним, что в Запорожской области разоблачили группу живодеров, которые снимали порно с животными, подвергая их мучительной смерти. Полиция задержала троих участников, которые продавали доступ к видео в соцсети "ВКонтакте" с таким контентом за 50 долларов.

Девушку, которая убивала животных и снимала с ними извращенные видео отпустили домой. В данный момент правоохранители ожидают результатов экспертиз. Только после этого будет избрана мера пресечения.

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