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Украинцы раскритиковали известный курорт: вода теплая, но очень грязная

Коблево, Среда 08 июля 2020 обновлено 12:53
Украинцы раскритиковали известный курорт: вода теплая, но очень грязная
В Коблево грязная морская вода (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы раскритиковали море на курорте Коблево

На курорте Коблево уже вовсю стартовал туристический сезон. Людей на пляже достаточно, но вот вода в море оставляет желать лучшего. Она теплая, но чистой ее не назовешь.

Местный блогер опубликовал видео с места морского отдыха и дал свои советы на канале "Ispoved odnogo iz" на YouTube.

"Вода теплая, хорошая, но грязная", - рассказал он о морской воде в Коблево.

Автор видео утверждает, что здесь всегда такая вода, так как много людей и сейчас море находится в цветении, что очень характерно для этого сезона.

Отдых в Коблево (видео: YouTube)

Украинцы посмотрели ролик блогера и сделали свои замечания и высказались, что думают по этому поводу.

  • Отдыхать - однозначно нет, потусить - да.
  • Ты идешь говоришь про реальность европейскую и бутылка от бухла плавает сзади.
  • Та же Лузановка, только масштабней.
  • Странный тип, главное, что мусор не плавает. Жучки и тд. это все ерунда, а вода действительно класс. Приедете к нам в Мариуполь, вы будете в шоке.
  • Вода в море, как в покойной яме.

Как мы ранее писали, в Одессе цветение моря достигло апогея.

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