Украинцы раскритиковали известный курорт: вода теплая, но очень грязная

Украинцы раскритиковали море на курорте Коблево
На курорте Коблево уже вовсю стартовал туристический сезон. Людей на пляже достаточно, но вот вода в море оставляет желать лучшего. Она теплая, но чистой ее не назовешь.
Местный блогер опубликовал видео с места морского отдыха и дал свои советы на канале "Ispoved odnogo iz" на YouTube.
"Вода теплая, хорошая, но грязная", - рассказал он о морской воде в Коблево.
Автор видео утверждает, что здесь всегда такая вода, так как много людей и сейчас море находится в цветении, что очень характерно для этого сезона.
Отдых в Коблево (видео: YouTube)
Украинцы посмотрели ролик блогера и сделали свои замечания и высказались, что думают по этому поводу.
Как мы ранее писали, в Одессе цветение моря достигло апогея.