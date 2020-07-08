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В Одессе цветение моря достигло апогея: явление показали из космоса

Среда 08 июля 2020 обновлено 11:04
В Одессе цветение моря достигло апогея: явление показали из космоса
Черное море позеленело (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали цветение Черного моря из космоса

В Одессе сильно позеленело море, и его цветение достигло своего пика. Об этом свидетельствует исследование северо-западной части моря с помощью аппаратов Sentinel-3A и Sentinel-3B.

"Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона избран хлорофилл "а", который косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах", – сообщили в Национальном центре управления и испытаний космических средств.

Судя по полученным данным видно, что наибольшая концентрация водорослей зафиксирована в Лебедевке, Курортном, Затоке, Белгород-Днестровском, Очакове, Южном, Станиславе, Очаковском, Голой Пристане, Лазурном.

Самая грязная вода на данный момент в озерах Сасык, Шаганы, Алибей и Днестровском лимане, Днепровском, Тендровском и Джарылгачском заливах. На побережье Одессы средний уровень загрязненности воды.

Водоемы исследовали с 28 июня по 1 июля 2020 года.

Цветение Черного моря сняли из космоса (YouTube)

Отметим, что цветение моря происходит потому, что водоросли и микроскопические бактерии размножаются в таком количестве, что окрашивают цвет воды. Вреда для здоровья такая вода не представляет.

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте нашествие огромных медуз (видео).

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