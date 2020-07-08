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Українці розкритикували відомий курорт: вода тепла, але дуже брудна

Коблево, Середа 08 липня 2020 оновлено 12:53
Українці розкритикували відомий курорт: вода тепла, але дуже брудна
У Коблево брудна морська вода (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українці розкритикували море на курорті Коблево

На курорті Коблево вже щосили стартував туристичний сезон. Людей на пляжі достатньо, але от вода в морі залишає бажати кращого. Вона тепла, але чистою її не назвеш.

Місцевий блогер опублікував відео з місця морського відпочинку і дав свої поради на каналі "Ispoved odnogo iz" на YouTube.

"Вода тепла, гарна, але брудна", - розповів він про морську воду в Коблево.

Автор відео стверджує, що тут завжди така вода, через те, що багато людей і зараз море знаходиться в цвітінні, що дуже характерно для цього сезону.

Відпочинок в Коблево (відео: YouTube)

Українці подивилися ролик блогера і зробили свої зауваження і висловилися, що думають з цього приводу.

  • Відпочивати - однозначно ні, потусити - так.
  • Ти ідеш і говориш про реальність європейську і пляшка від бухла плаває ззаду.
  • Та ж Лузанівка, тільки масштабніший.
  • Дивний тип, головне, що сміття не плаває. Жучки і тд. це все дурниця, а вода дійсно клас. Приїдете до нас в Маріуполь, ви будете в шоці.
  • Вода в морі, як у покійної ямі.

Як ми раніше писали, в Одесі цвітіння моря досягло апогею.

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