Українці розкритикували відомий курорт: вода тепла, але дуже брудна

У Коблево брудна морська вода (колаж РБК-Україна)

Українці розкритикували море на курорті Коблево

На курорті Коблево вже щосили стартував туристичний сезон. Людей на пляжі достатньо, але от вода в морі залишає бажати кращого. Вона тепла, але чистою її не назвеш.

Місцевий блогер опублікував відео з місця морського відпочинку і дав свої поради на каналі "Ispoved odnogo iz" на YouTube.

"Вода тепла, гарна, але брудна", - розповів він про морську воду в Коблево.

Автор відео стверджує, що тут завжди така вода, через те, що багато людей і зараз море знаходиться в цвітінні, що дуже характерно для цього сезону.

Відпочинок в Коблево (відео: YouTube)

Українці подивилися ролик блогера і зробили свої зауваження і висловилися, що думають з цього приводу.

Відпочивати - однозначно ні, потусити - так.

Ти ідеш і говориш про реальність європейську і пляшка від бухла плаває ззаду.

Та ж Лузанівка, тільки масштабніший.

Дивний тип, головне, що сміття не плаває. Жучки і тд. це все дурниця, а вода дійсно клас. Приїдете до нас в Маріуполь, ви будете в шоці.

Вода в морі, як у покійної ямі.

Як ми раніше писали, в Одесі цвітіння моря досягло апогею.