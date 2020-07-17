Врачи рассказали, кому запрещено есть арбузы

Кому нельзя есть арбузы (фото: pixabay.com)

Арбузы можно есть далеко не всем людям, ведь они вместо пользы могут навредить

Арбузы могут навредить людям с рядом проблем со здоровьем. Если вашими слабыми местами являются почки, желудочно-кишечный тракт, или вы имеете ряд других хронических болезней, со сладкой и сочной ягодой нужно быть поаккуратнее.

Интересно, что даже тем, у кого таких трудностей нет, объедаться арбузом все же не стоит. Ведь он на 92% состоит из жидкости, что может привести к отекам. Что уж говорить об арбузе на ночь - если вы хотите выспаться - не увлекайтесь, пишет hochu.ua.

Совсем отказаться от традиционного летнего лакомства нужно, если:

у вас есть нарушения оттока мочи;

мочекаменная болезнь - арбуз мочегонит, поэтому камни могут резко тронуться с места - это закончится резким приступом боли и поездкой в больницу на карете скорой помощи;

колит или понос;

сахарный диабет первого типа;

болезни поджелудочной железы в острой фазе;

заболевания сердца, что сопровождаются задержкой жидкости в организме;

аденома предстательной железы;

послеоперационные спаечные процессы.

Ну а для тех, кто не вошел в этот список, медики советует не есть арбуз до еды или сразу после нее. Лучше установить двухчасовой интервал - до или после основной трапезы.

Ранее мы писали, что названа неизвестная польза арбуза.

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