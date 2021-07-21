Українці перевірили на нітрати перші кавуни: результат викликав шок

Результат перевірки перших кавунів на нітрати шокував українців. На такий експеримент зважилися жителі Мелітополя, які виміряли рівень небезпечних речовин в імпортній ягоді.

Що показав тестер, і чим загрожує отруєння нітратами - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Ось чому в середині липня не варто купувати кавуни. Через три тижні почнеться сезон і завезуть нормальні, потерпіть", - підписані кадри з місцевого Telegram-каналу.

Нітрат-тестер при нормі 60 мг/кг показав цифру 990 мг/кг, що вище в 16,5 разів.

Відео: перевірка перших кавунів на нітрати викликала шок (t.me/melitopolgram)

Що робити при отруєнні нітратами, і які симптоми

Фахівці кажуть, що ознаки отруєння нітратами з'являються через 4-6 годин, це:

симптоми отруєння: нудота, сильне слиновиділення, блювота;

пронос, загальна слабкість, запаморочення, порушення координації рухів аж до втрати свідомості.

Це говорить про те, що в ваш організм потрапили азотні сполуки.