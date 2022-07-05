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Украинцы просят присвоить звание Героя Украины посмертно Алексею Чубашеву: как подписать петицию

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 19:01
Украинцы просят присвоить звание Героя Украины посмертно Алексею Чубашеву: как подписать петицию Украинцы просят присвоить звание Героя Украины Алексею Чубашеву (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы зарегистрировали петицию о присвоении украинскому военному журналисту, капитану Вооруженных сил Украины Чубашеву Алексею - звания Героя Украины, посмертно.

Как подписать эту петицию - читайте ниже.

"Прошу рассмотреть вопрос о присвоении Чубашеву Алексею украинскому журналисту, капитану Вооруженных сил Украины - звания Герой Украины, посмертно", - такую петицию зарегистрировал на сайте президента Богдан Бредун.

На данный момент собрано почти половина необходимых голосов из необходимых для рассмотрения - 13103 из 25000. Время на сбор подписей еще есть.

Что известно об Алексее Чубашеве

Алексей - военный журналист, участник АТО. Окончил факультет военной журналистике в Военном институте Киевского национального университета им. Шевченко.

В 2015 году отправился в АТО. Известен как автор программы "Рекрут UA", бывший руководитель "Армия FM" и Военного телевидения Украины.

Его программы сделали огромный вклад в популяризацию службы в ВСУ и повышения имиджа Украинской армии. 28 февраля 2021 он был уволен в запас.

Украинцы просят присвоить звание Героя Украины посмертно Алексею Чубашеву: как подписать петицию

Фото: Алексей Чубашев (facebook.com/chubashev)

24 февраля 2022 года Чубашев вернулся в ряды Вооруженных сил Украины из-за российского вторжения.

10 июня Алексей Чубашев погиб. У него осталась жена и сын, который родился в марте этого года.

"Чтобы победить, нужно столько работы сделать, что ого-го. И, если, после у вас останется энергия на еще что-то, то займитесь саморазвитием. Учить не переучить", - писал Алексей Чубашев.

Подписать петицию о присвоении Алексею Чубашеву звания Героя Украины можно по этой ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали детали гибели Алексея Чубашева.

А также мы писали, что в боях с оккупантами погибли два бойца из Черных Запорожцев.

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