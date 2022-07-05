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Українці просять присвоїти звання Героя України посмертно Олексію Чубашеву: як підписати петицію

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Вівторок 05 липня 2022 19:01
Українці просять присвоїти звання Героя України посмертно Олексію Чубашеву: як підписати петицію Українці просять присвоїти звання Героя України Олексію Чубашеву (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українці зареєстрували петицію про присвоєння українському військовому журналісту, капітану Збройних сил України Чубашеву Олексію - звання Героя України, посмертно.

Як підписати цю петицію - читайте нижче.

"Прошу розглянути питання про присвоєння Чубашеву Олексію українському журналісту, капітану Збройних сил України-звання Герой України, посмертно", - таку петицію зареєстрував на сайті президента Богдан Бредун.

На цей момент зібрано майже половина необхідних голосів з необхідних для розгляду - 13103 з 25000. Час на збір підписів ще є.

Що відомо про Олексія Чубашева

Олексій-військовий журналіст, учасник АТО. Закінчив факультет військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка.

У 2015 році відправився в АТО. Відомий як автор програми "Рекрут UA", колишній керівник "Армія FM" і Військового Телебачення України.

Його програми зробили величезний внесок у популяризацію служби в ЗСУ та підвищення іміджу української армії. 28 лютого 2021 він був звільнений у запас.

Українці просять присвоїти звання Героя України посмертно Олексію Чубашеву: як підписати петицію

Фото: Олексій Чубашев (facebook.com/chubashev)

24 лютого 2022 року Чубашев повернувся до лав Збройних сил України через російське вторгнення.

10 червня Олексій Чубашев загинув. У нього залишилася дружина і син, який народився в березні цього року.

"Щоб перемогти, потрібно стільки роботи зробити, що ого-го. І, якщо, після у вас залишиться енергія на ще щось, то займіться саморозвитком. Вчити не перевчити", - писав Олексій Чубашев.

Підписати петицію про присвоєння Олексію Чубашеву звання Героя України можна за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли деталі загибелі Олексія Чубашева.

А також ми писали, що у боях з окупантами загинули два бійці з Чорних Запорожців.

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