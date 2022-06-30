Настоящие Черные Запорожцы: в боях с оккупантами обрели вечную жизнь два друга

На фронте, защищая Украину от российских оккупантов, погибли двое друзей - бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Малиновский и Иван Пономаренко. За несколько дней до трагедии воины рассказывали о ситуации на передовой, и что сейчас - исторический момент для нашей страны.

"Два друга. Воевали вместе, погибли вместе. Настоящие Черные Запорожцы... Ребята, вы лучшие. Героям слава", - написала она.

Побратимы общались с Моникой несколько дней назад по телефону, описывая происходящее.

На фронте погибли два друга бойца 72 ОМБр им. Черных Запорожцев (фото: facebook.com/monikandruszewska)

"Здесь все летает, головы не поднять. А Русня идет просто как в Игре Престолов, безмозглый поход живых трупов. Но знаешь, что? Мы только что говорили об этом с Ваней. Мы бы не чувствовали себя мужчинами, если бы нас зтут сейчас не было.

Это исторический момент. Я не жалею о том, что я тут, ни минуты. Слышишь? Ни минуты. Что бы ни было - их надо уничтожать, потому что это наша земля. Ни минуты не жалею" - передала она слова Сергея "Малины" на исходе разговора.

Украинский военный Сергей Малиновский и Моника Андружевская (фото: facebook.com/monikandruszewska)

Украинцы могут поддержать семьи погибших бойцов

Также Андружевская опубликовала реквизиты для желающих оказать помощь и поддержать семьи наших защитников.

Карта для поддержки семьи Сергея, "Малины":

5168 7450 3177 2756 Малиновская Даша

Карта для поддержки семьи Ивана:

4149499993933900 Пономаренко Павел

Два бойца отдали жизни, защищая Украину от российских оккупантов (фото: facebook.com/monikandruszewska)