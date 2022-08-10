Украинцы приобрели дом для семьи дедушки с внучкой, которые убегали от войны: видео с ними увидел весь мир

Известно, что дедушка Валентин Платов преодолел 1000 километров до Ивано-Франковска, вывозя большую семью из-под обстрелов из родного села Степное в Запорожской области.

В частности, мужчина вывозил из-под обстрелов сына, невестку и трех внуков.

84-летний Валентин Платов с внучкой (скрин с видео)

В Ивано-Франковске волонтеры сначала поселили семью в церкви, потом на квартире, и почти сразу начали собирать деньги на дом для Платовых. Отмечается, что дом семьи превратился в пепелище.

Волонтерам удалось за три недели собрать пол миллиона гривен, поэтому они начали искать дом для семьи.

"Жилье стремительно дорожало, волонтеры осмотрели десяток домов, пока не остановились на одном - с четырьмя комнатами, летней кухней и сараем", - говорится в сюжете.

Новым жильем семья Платовых довольна. Сейчас они планируют возрождать хозяйство.

Новый дом семьи Платовых (скрин с видео)

Сын и внучка 84-летнего Валентина Платова (скрин с видео)