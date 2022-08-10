Українці придбали будинок для родини дідуся з онукою, які тікали від війни: відео з ними побачив увесь світ

Відомо, що дідусь Валентин Платов подолав 1000 кілометрів до Івано-Франківська, вивозячи велику родину з-під обстрілів з рідного села Степове у Запорізькій області.

Зокрема, чоловік вивозив з-під обстрілів сина, невістку і трьох внуків.

84-річний Валентин Платов з внучкою (скрін з відео)

В Івано-Франківську волонтери спершу поселили родину в церкві, потім на квартирі, і майже одразу почали збирати гроші на будинок для Платових. Зазначається, що дім родини перетворився на згарище.

Волонтерам вдалося за три тижні зібрати пів мільйона гривень, тому вони розпочали шукати дім для родини.

"Житло стрімко дорожчало, волонтери оглянули десяток хат, поки не зупинилися на одній - з чотирма кімнатами, літньою кухнею та сараєм", - йдеться у сюжеті.

Новим житлом родина Платових задоволена. Наразі вони планують відроджувати господарство.

Новий будинок сім'ї Платових (скрін з відео)

Син та внучка 84-річного Валентина Платова (скрін з відео)