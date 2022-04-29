Украинцы превратили остатки российской ракеты в лавочку и продают с нее картошку (фото)

Украинцы - непобедимы. И вот еще одно доказательство: остатки ракеты, которая прилетела на нашу землю, превратили в лавочку, да еще и картошку с нее продают.
Смотрите ниже в материале Styler, как выглядит своеобразный "апгрейд" от украинцев.
"Обычное село. Обычная бабушка продает обычную картошку. Черниговская область, 2022 год", - подписан снимок, которым поделился пользователь сети Facebook Роман Кора.
А вот такое изобретение заценило даже посольство США в Украине.
"Только в Украине: превращение российских бомб в шашлыки", - подписан кадр, на котором из хвоста ракеты украинцы сделали мангал.
Ранее эксперт пояснил, что из себя представляют гиперзвуковые ракеты РФ, назвав это очковтирательством.