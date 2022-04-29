Українці перетворили рештки російської ракети на лавку і продають з неї картоплю (фото)

Українці - непереможні. І ось ще один доказ: рештки ракети, яка прилетіла на нашу землю, перетворили на лавку, та ще й картоплю з неї продають.
Дивіться нижче в матеріалі Styler, як виглядає своєрідний "апгрейд" від українців.
"Звичайне село. Звичайна бабця продає звичайну картоплю. Чернігівська область, 2022 рік", - підписаний знімок, яким поділився користувач мережі Facebook Роман Кора.
А ось такий винахід зацінило навіть посольство США в Україні.
"Тільки в Україні: перетворення російських бомб на шашлики", - підписаний кадр, на якому з хвоста ракети українці зробили мангал.
Раніше експерт пояснив, що з себе представляють гіперзвукові ракети РФ, назвавши це окозамилюванням.