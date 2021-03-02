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Украинцы повелись на фейк о девушке-жертве вакцины. Она оказалась порно-звездой

Новина українською → Вторник 02 марта 2021 22:22
Украинцы повелись на фейк о девушке-жертве вакцины. Она оказалась порно-звездой Украинцы поверили фейку о девушке-жертве вакцины (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В популярной соцсети Facebook начала распространятся информация якобы о первой жертве вакцины от коронавируса в Черниговской областной больнице. При этом на фото разместили девушку, которая на самом деле жива и является американской порноактрисой. Ее зовут Пайпер Перри.

Прививки от COVID-19 в Черниговской области начали делать 24 февраля именно в Черниговской областной больнице. На данный момент официально не сообщалось ни о каких смертях, которые были бы связаны с вакцинацией.

Украинцы повелись на фейк о девушке-жертве вакцины. Она оказалась порно-звездой

Скриншот с Facebook

А фотографию Пайпер Перри кто-то загрузил с интернета, сделал ее черно-белой и применил зеркальное отражение. Вот так выглядит оригинальное фото.

Украинцы повелись на фейк о девушке-жертве вакцины. Она оказалась порно-звездой

Пайпер Перри (фото с сети)

Стоит отметить, что Пайпер Перри действительно родилась в 1995 году и проживает в США.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Меня уже начинает трясти от куриноголовости соотечественников. Эпидемия - так они уже устали. Они давиться в маршрутках и электричках. Будут ездить на отдых, принципиально не носить маски, и поститься мемчики об умерших от вакцинации порноактеров. А еще говорить, ха, это не вакцина, это индийский шмурдяк. Я таким колоться не буду. Дайте мне Пфайзер. Или вообще прививки - зло;
  • По моим наблюдениям, люди - хуже стада овец. Я такой деградации общества вообще не могу понять... какие-то боты, без фото, с картинками на авах, постят разную чушь, а люди (с реальными страничками) это подхватывают, бурно обсуждают, дискуссии разводят. И когда ты им говоришь: "Остановитесь! На кого вы ведетесь? Вы знаете этого человека?" В тебя летят тонны дерь*а, оскорбления и шаблонные ответы...тфу!
  • Плохо дело. Но Пайпер Перри, проживающая в штате Техас, может и не знать о том, что она умерла в Чернигове.

Стоит отметить, что в сети распространено очень много фейков и теорий заговоров касательно вакцин от коронавируса. Так есть даже предположения, что вместе с вакциной в организм якобы вводится чип, который будет контролировать человека.

Напомним, украинский врач развеял фейки о мутации коронавируса.

Ранее Максим Степанов попросил не верить фейкам, которые быстро распространяются в сети.

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