Українці повелися на фейк про дівчину-жертву вакцини. Вона виявилася порно-зіркою

В популярній соцмережі Facebook почала розповсюджуватися інформація нібито про першу жертву вакцини від коронавірусу у Чернігівській обласній лікарні. При цьому на фото розмістили дівчину, яка насправді жива і є американською порноактрисою. Її звуть Пайпер Перрі.

Щеплення від COVID-19 в Чернігівській області почали робити 24 лютого саме у Чернігівській обласній лікарні. Наразі офіційно не повідомлялося про жодну смерть, яка була б пов'язана з вакцинацією.

Скріншот з Facebook

А фотографію Пайпер Перрі хтось завантажив з інтернету, зробив її чорно-білою і застосував дзеркальне відображення. Ось так виглядає оригінальне фото.

Пайпер Перрі (фото з мережі)

Варто зазначити, що Пайпер Перрі дійсно народилася в 1995 році і проживає у США.

Користувачі мережі прокоментували це.

Мене вже починає трясти від курячеголовості співвітчизників. Епідемія - так вони вже втомилися. Вони давитимуться в маршрутках і електричках. Будуть їздити на відпочинок, принципово не носити маски, і постити мемчики про померлих від вакцинації порноакторів. А ще говорити, ха, це не вакцина, це індійський шмурдяк. Я таким колотися не буду. Дайте мені Пфайзер. Або взагалі щеплення - зло;

За моїми спостереженнями, люди - гірше стада овець. Я такої деградації суспільства взагалі не можу зрозуміти... якісь боти, без фото, з картинками на авах, постять різну нісенітницю, а люди (з реальними сторінками) це підхоплюють, бурхливо обговорюють, розводять дискусії. І коли ти їм говориш: "Зупиніться! На кого ви ведетесь? Ви знаєте цю людину?" В тебе летять тонни лай*а, образи і шаблонні відповіді...тьфу!

Кепські справи. Але Пайпер Перрі, яка проживає в штаті Техас, може і не знати про те, що вона померла в Чернігові.

Варто зазначити, що в мережі поширено дуже багато фейків і теорій змов щодо вакцин від коронавірусу. Так є навіть припущення, що разом з вакциною в організм нібито вводиться чіп, який буде контролювати людину.