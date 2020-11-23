Не верьте фейкам! Степанов сделал новое заявление о COVID-19

Степанов попросил не верить фейкам (фото: РБК-Украина)

Министр здравоохранения рассказал, хватает ли коек в стране для больных COVID-19

В Украине нет дефицита коек для больных коронавирусом. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов и попросил не верить фейкам, которые быстро распространяются в сети.

"Не верьте фейкам. Ситуация контролируемая", - заявил на брифинге Степанов.

Министр призвал украинцев опираться только на проверенную и подтвержденную информацию о развитии событий с эпидемией. Так он опроверг данные из соцсетей о тотальной нехватке кроватей для больных коронавирусом. По его словам, из 53 тыс. коек заполнены 27 тысяч. То есть 52%. При этом кислородом оборудованы 26 тыс. кроватей, свободными остаются 12 тысяч коек.

Напряженная ситуация с кислородом в Киеве, Харьковской и Черкасской областях, однако, отмечает министр, с местными властями этот вопрос решается.

Степанов назвал ситуацию с запасом мест в больницах контролируемой. По словам главы Минздрава, не менее важно, чтобы на всех пациентов хватало медиков.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 10 945 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Запорожской областях. За прошедшие сутки больше всего новых случаев выявили в Киеве (+1212), Днепропетровской (+1093), Киевской (+870), Житомирской (+812) и Запорожской (+642) областях.

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