Все для запугивания людей: украинский врач развеял фейки о мутации коронавируса

Доктор Жиравецкий рассказал о мутации коронавируса (фото: РБК-Украина)

Известный украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал некоторые фейки, которые появились после информации о мутации коронавируса. Как известно, Британия закрыла сейчас все границы и опасается, что новый штамм может быстро распространиться по соседним странам. Медик записал на своей странице в Facebook видео, где четко дал ответы на популярные вопросы о новом штамме.

"Во-первых, это фейк, что новый штамм опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет", - сказал Жиравецкий.

Также доктор отметил, что не понимает почему есть такие различия в статистике заболеваний в разных странах. Например, в Индии очень малый прирост заболевших и летальных исходов. В то время, как в США и Британии каждый день фиксируют очень много новых случаев заболеваний коронавирусом.

Жиравецкий сообщил, что британские ученые провели исследования и пришли к выводу, что новый штамм очень быстро передается от человека к человеку.

"Это означает, что больше людей могут заражаться коронавирусом, но в данной ситуации мы и так видим, что люди быстро инфицируются. Тестирование не меняется, те же самые тесты остаются. Нет никаких гарантий, что новый штамм не будет заражать уже переболевших коронавирусом людей", - отметил врач.

Жиравецкий напомнил, что новый штамм коронавируса не переносится человеком тяжелее, чем его предшественник.

Тарас Жиравецкий развенчал мифы о новом штамме коронавируса

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