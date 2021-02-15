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В Раде придумали решение проблемы с нерастаможенными "евробляхами": что предлагают

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 21:00
В Раде придумали решение проблемы с нерастаможенными "евробляхами": что предлагают Фото: "евробляха" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Финансовый комитет Верховной рады придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах ("евробляхи"). Комитет наработал два законопроекта.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" рассказал заместитель главы финкомитета Александр Ковальчук.

По словам нардепа, законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможивания до около 1000 евро.

"Будет стоить в среднем 1000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", - сказал он.

Ковальчук добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможивания и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.

"Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно, потому что бюджет пострадает и будем иметь проблемы", - пояснил нардеп.

Напомним, в конце октября прошлого года Кабмин разрешил полиции штрафовать владельцев нерастаможенных "евроблях".

Также РБК-Украина писало, что в Украине увеличили налог на продажу автомобилей.

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Новости Украины Общество Верховная Рада растаможка финкомитет ВРУ евробляхи
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