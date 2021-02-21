Юрист рассказал о нюансах растаможки "евроблях": 180 дней явно не хватит

Растаможки "евроблях" в Украине уже скоро будет происходить по новым правилам. Граждане, которые ввезли авто на иностранной регистрации до 31 декабря 2020 года, смогут растаможить его всего около 1000 евро.

О плюсах и минусах законопроекта №4643-д и его "подводных камнях" в комментарии Styler рассказал управляющий адвокатским бюро Александр Кудрявцев.

Плюсы и минусы №4643-д

Несомненный плюс, говорит юрист, в том, что государство прилагает усилия для решения вопроса с "евробляхами". Те, кто завез такие машины на территорию Украины теперь получили возможность на более-менее приемлемых условиях осуществить их легализацию.

Также плюсом является и то, что не все автомобили попадают под льготную растаможку, ведь закон распространяется на ТС, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" или имеют происхождение из страны, признанной государством-агрессором или с временно оккупированных территорий, а также на машины, изготовленные после 1995 года. То есть все остальные машины права на льготную растаможку не имеют.

Но есть и определенные негативные моменты.

"Минус - на это дали мало времени. 180 дней явно не хватит на всех, даже если регистрационные органы таможни будут работать 24/7", - говорит Кудрявцев.

"Подводные камни" новых правил растаможки "евроблях"

Эксперт отмечает, что по документам большинство "евроблях" украинским водителям не принадлежит. Чаще всего они оформляются на иностранную фирму с местом регистрации в Литве, Латвии и Польши, или же на рядового жителя Евросоюза.

"Наши же водители ездят на таких машинах по доверенности. Теперь придется искать владельцев этих авто, не факт что согласятся оформлять договор купли-продажи, чтобы передать право собственности на автомобиль украинскому водителю. Даже если предположить, что украинский водитель отыщет владельца в Европе, то как туда попасть, в условиях карантина. Поэтому, по моему мнению, льготой от государства воспользуются далеко не все", - отмечает юрист.

Кроме этого, добавляет Кудрявцев, в законе заложено нарушение конституционного принципа равенства граждан.

"Те, кто ввез авто до 31.12.2020 года, оказались в более выгодном положении по сравнению с теми, кто будет завозить машины после 31.12.2020 года. Хотя автомобили могут быть абсолютно одинаковыми. Этим законом государство как бы говорит: "Завезли нелегально, ничего страшного, мы вам все прощаем", - объясняет он.

Чем новые цены на растаможку "угрожают" обществу?

С точки зрения экологии, ничем, уверен юрист.

"Некачественных, устаревших и экологически грязных машин больше не станет, поскольку закон касается только тех автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года. То есть закон дает возможность легализовать то, что уже есть", - говорит специалист и добавляет: однако с точки зрения социума, этот закон является несправедливым для тех, кто уже растаможил авто на менее выгодных условиях.