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Украинцы получают фейковые письма якобы от ГБР: новая афера мошенников (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Украинцев предупреждают о новой афере мошенников. Она заключается в том, что они отправляют письма из домена правоохранительных органов.

Как сообщил Анатолий Остапенко, письмо от мошенников получил Александр Безман.

Так, в нем говорилось о том, что бывшая жена американского предпринимателя Джеффа Безоса дарит людям по 100 миллионов долларов.

Интересно, что это письмо было отправлено с рабочей почты ГБР.

"Есть конечно вероятность, что работники Государственное бюро расследований занимаются скамом с рабочей почты", - говорится в сообщении.

Злоумышленники осуществляют подмену адреса отправителя на адрес в зоне .gov.ua чтобы у получателя сложилось впечатление, что письмо отправлено из государственного учреждения.

Фото: мошенники используют домен ГБР (facebook.com/anatoliy.ost)

В комментариях пользователи рассказывают по похожие письма, которые они получали.

  • Это не скам, а многоходовая, но кто же в это поверит!;
  • Надо смотреть исходные данные почты. Недавно похоже рассылали якобы от имени полиции;
  • Хорошие у них там специалисты работают. Даже банальный SPF, DKIM и т.д. времени прописать нет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мошенники придумали новую схему с таксистами.

Мы также писали о том, украинцев предупредили о новом мошенничестве.

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мошенничество