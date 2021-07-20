Украинцы получают фейковые письма якобы от ГБР: новая афера мошенников (фото)

Так, в нем говорилось о том, что бывшая жена американского предпринимателя Джеффа Безоса дарит людям по 100 миллионов долларов.

Интересно, что это письмо было отправлено с рабочей почты ГБР.

"Есть конечно вероятность, что работники Государственное бюро расследований занимаются скамом с рабочей почты", - говорится в сообщении.

Злоумышленники осуществляют подмену адреса отправителя на адрес в зоне .gov.ua чтобы у получателя сложилось впечатление, что письмо отправлено из государственного учреждения.

Фото: мошенники используют домен ГБР (facebook.com/anatoliy.ost)

В комментариях пользователи рассказывают по похожие письма, которые они получали.