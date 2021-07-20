Украинцы получают фейковые письма якобы от ГБР: новая афера мошенников (фото)

Украинцев предупреждают о новой афере мошенников. Она заключается в том, что они отправляют письма из домена правоохранительных органов.
Как сообщил Анатолий Остапенко, письмо от мошенников получил Александр Безман.
Так, в нем говорилось о том, что бывшая жена американского предпринимателя Джеффа Безоса дарит людям по 100 миллионов долларов.
Интересно, что это письмо было отправлено с рабочей почты ГБР.
"Есть конечно вероятность, что работники Государственное бюро расследований занимаются скамом с рабочей почты", - говорится в сообщении.
Злоумышленники осуществляют подмену адреса отправителя на адрес в зоне .gov.ua чтобы у получателя сложилось впечатление, что письмо отправлено из государственного учреждения.
В комментариях пользователи рассказывают по похожие письма, которые они получали.
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