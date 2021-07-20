Українці отримують фейкові листи нібито від ДБР: нова афера шахраїв (фото)

Українців попереджають про нову аферу шахраїв. Вона полягає у тому, що вони відправляють листи з домену правоохоронних органів.
Як повідомив Анатолій Остапенко, лист від шахраїв отримав Олександр Безман.
Так, у ньому йшлося про те, що колишня дружина американського підприємця Джеффа Безоса дарує людям по 100 мільйонів доларів.
Цікаво, що цей лист був відправлений з робочої пошти ДБР.
"Є звісно вірогідність, що працівники Державне бюро розслідувань займаються скамом з робочої пошти", - йдеться у повідомленні.
Зловмисники здійснюють підміну адреси відправника, на адресу в зоні .gov.ua, щоб в одержувача складалось враження, що лист відправлено з державної установи.
У коментарях користувачі розповідають по схожі листи, які вони отримували.
Раніше ми повідомляли, що у Києві шахраї вигадали нову схему з таксистами.
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