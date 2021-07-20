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Українці отримують фейкові листи нібито від ДБР: нова афера шахраїв (фото)

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Вівторок 20 липня 2021 20:10
Українці отримують фейкові листи нібито від ДБР: нова афера шахраїв (фото) Колаж РБК-Україна: шахраї вигадали нову схему
Автор: Тетяна Самарук

Українців попереджають про нову аферу шахраїв. Вона полягає у тому, що вони відправляють листи з домену правоохоронних органів.

Як повідомив Анатолій Остапенко, лист від шахраїв отримав Олександр Безман.

Так, у ньому йшлося про те, що колишня дружина американського підприємця Джеффа Безоса дарує людям по 100 мільйонів доларів.

Цікаво, що цей лист був відправлений з робочої пошти ДБР.

"Є звісно вірогідність, що працівники Державне бюро розслідувань займаються скамом з робочої пошти", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники здійснюють підміну адреси відправника, на адресу в зоні .gov.ua, щоб в одержувача складалось враження, що лист відправлено з державної установи.

Українці отримують фейкові листи нібито від ДБР: нова афера шахраїв (фото)Українці отримують фейкові листи нібито від ДБР: нова афера шахраїв (фото)Фото: шахраї використовують домен ДБР (facebook.com/anatoliy.ost)

У коментарях користувачі розповідають по схожі листи, які вони отримували.

  • Це не скам, а багатоходова, але хто ж в це повірить!;
  • Треба дивитися вихідні дані пошти. Нещодавно схоже розсилали нібито від імені поліції;
  • Хороші у них там спеціалісти працюють. Навіть банальний SPF, DKIM і т.д. часу прописати немає.

Раніше ми повідомляли, що у Києві шахраї вигадали нову схему з таксистами.

Ми також писали про те, українців попередили про нове шахрайство.

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