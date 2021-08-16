Украинцы получат помощь на День Независимости: кого ждут выплаты
Киев, Понедельник 16 августа 2021 07:31
Ко Дню Независимости власти Киева решили выплатить лицам с особыми заслугами перед государством денежное вознаграждение. Также по программе "Турбота" будет оказана помощь самым малообеспеченным киевлянам.
Сумма выплат будет варьироваться от 250 до 700 гривен.
Кто получит 250 гривен
Украинцы, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и людьми преклонного возраста, которым более 80 лет.
Неработающие пенсионеры, у которых пенсия со всеми доплатами не превышает 3708 гривен.
280 гривен получат
Семьи детей с инвалидностью, и люди с инвалидностью с детства.
Родители детей, которые тяжело болеют.
Кто получит 350 гривен
Участники АТО, включая бойцов добровольческих батальонов.
Пострадавшие участники Евромайдана, у которых были легкие телесные повреждения.
400 гривен получат
Пострадавшие участники Евромайдана, которые получили телесные повреждения средней тяжести.
Киевляне с нарушениями слуха и/или зрения.
700 гривен получат
Семьи погибших киевлян - участников Революции Достоинства, также семьи погибших участников АТО, волонтеров, бойцов-добровольцев.
Родители погибших военнослужащих-"срочников".
Участники Евромайдана, которые включены в реестр тяжело пострадавших на массовых акциях протеста.
Праведники Бабьего Яра, лица, реабилитированные после репрессий, защитники Киева во время Второй мировой войны.