Украинцам дадут по две тысячи "на детей" к 1 сентября: кому именно

Некоторые украинские семьи смогут получить денежную помощь в размере две тысячи гривен "на ребенка" к новому учебному году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook .

Кто именно сможет получить помощь?

Речь идет о детях, достигших школьного возраста, из многодетных малообеспеченных семей. Таких детей сейчас в Украине 145 тысяч.

Две тысячи гривен дадут на каждого ребенка из такой семьи, который на 1 августа 2021 года достиг возраста 6 лет, но не достиг 18-ти.

Важно!

Многодетной в Украине считается семья, в которой воспитывается трое и более детей до 18 лет.

Для оформления статуса малообеспеченной семьи надо обратиться в районное управление труда и социальной защиты населения. Там с учетом ваших доходов будет принято решение, оказывать такую помощь или нет.

Надо ли дополнительно обращаться для получения 2 тысяч к 1 сентября?

В правительстве заверили, что никаких дополнительных обращений делать не нужно. Органы социальной защиты населения проведут выплаты автоматически.

"Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей к школе и купить необходимые вещи", - добавил глава правительства.