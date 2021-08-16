Украинцы получат помощь на День Независимости: кого ждут выплаты
Фото: украинцы получат помощь на День Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ко Дню Независимости власти Киева решили выплатить лицам с особыми заслугами перед государством денежное вознаграждение. Также по программе "Турбота" будет оказана помощь самым малообеспеченным киевлянам.
Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Сумма выплат будет варьироваться от 250 до 700 гривен.
Кто получит 250 гривен
- Украинцы, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и людьми преклонного возраста, которым более 80 лет.
- Неработающие пенсионеры, у которых пенсия со всеми доплатами не превышает 3708 гривен.
280 гривен получат
- Семьи детей с инвалидностью, и люди с инвалидностью с детства.
- Родители детей, которые тяжело болеют.
Кто получит 350 гривен
- Участники АТО, включая бойцов добровольческих батальонов.
- Пострадавшие участники Евромайдана, у которых были легкие телесные повреждения.
400 гривен получат
- Пострадавшие участники Евромайдана, которые получили телесные повреждения средней тяжести.
- Киевляне с нарушениями слуха и/или зрения.
700 гривен получат
- Семьи погибших киевлян - участников Революции Достоинства, также семьи погибших участников АТО, волонтеров, бойцов-добровольцев.
- Родители погибших военнослужащих-"срочников".
- Участники Евромайдана, которые включены в реестр тяжело пострадавших на массовых акциях протеста.
- Праведники Бабьего Яра, лица, реабилитированные после репрессий, защитники Киева во время Второй мировой войны.
Напомним, украинцам будут платить по две пенсии.
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