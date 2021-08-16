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Украинцы получат помощь на День Независимости: кого ждут выплаты

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 07:31
Украинцы получат помощь на День Независимости: кого ждут выплаты Фото: украинцы получат помощь на День Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Ко Дню Независимости власти Киева решили выплатить лицам с особыми заслугами перед государством денежное вознаграждение. Также по программе "Турбота" будет оказана помощь самым малообеспеченным киевлянам.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Сумма выплат будет варьироваться от 250 до 700 гривен.

Кто получит 250 гривен

  • Украинцы, которые ухаживают за людьми с инвалидностью и людьми преклонного возраста, которым более 80 лет.
  • Неработающие пенсионеры, у которых пенсия со всеми доплатами не превышает 3708 гривен.

280 гривен получат

  • Семьи детей с инвалидностью, и люди с инвалидностью с детства.
  • Родители детей, которые тяжело болеют.

Кто получит 350 гривен

  • Участники АТО, включая бойцов добровольческих батальонов.
  • Пострадавшие участники Евромайдана, у которых были легкие телесные повреждения.

400 гривен получат

  • Пострадавшие участники Евромайдана, которые получили телесные повреждения средней тяжести.
  • Киевляне с нарушениями слуха и/или зрения.

700 гривен получат

  • Семьи погибших киевлян - участников Революции Достоинства, также семьи погибших участников АТО, волонтеров, бойцов-добровольцев.
  • Родители погибших военнослужащих-"срочников".
  • Участники Евромайдана, которые включены в реестр тяжело пострадавших на массовых акциях протеста.
  • Праведники Бабьего Яра, лица, реабилитированные после репрессий, защитники Киева во время Второй мировой войны.

Напомним, украинцам будут платить по две пенсии.

Мы также писали о том, что украинцам дадут по две тысячи "на детей" к 1 сентября

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