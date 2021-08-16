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Українці отримають допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 07:31
Українці отримають допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати Фото: українці отримають допомогу на День Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

До Дня Незалежності влада Києва вирішила виплатити особам з особливими заслугами перед державою грошову винагороду. Також за програмою "Турбота" буде надана допомога самим малозабезпеченим киянам.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА.

Сума виплат буде варіюватися від 250 до 700 гривень.

Хто отримає 250 гривень

  • Українці, які доглядають за людьми з інвалідністю та людьми похилого віку, яким більше ніж 80 років.
  • Пенсіонери, що не працюють, у яких пенсія з усіма доплатами не перевищує 3708 гривень.

280 гривень отримають

  • Сім'ї дітей з інвалідністю, і люди з інвалідністю з дитинства.
  • Батьки дітей, які важко хворіють.

Хто отримає 350 гривень

  • Учасники АТО, включаючи бійців добровольчих батальйонів.
  • Постраждалі учасники Євромайдану, у яких були легкі тілесні ушкодження.

400 гривень отримають

  • Постраждалі учасники Євромайдану, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.
  • Кияни з вадами слуху та/або зору.

700 гривень отримають

  • Сім'ї загиблих киян - учасників Революції Гідності, також сім'ї загиблих учасників АТО, волонтерів, бійців-добровольців.
  • Батьки загиблих військовослужбовців-"строковиків".
  • Учасники євромайдан, які включені до реєстру важко постраждалих на масових акціях протесту.
  • Праведники Бабиного Яру, особи, реабілітовані після репресій, захисники Києва під час Другої світової війни.

Нагадаємо, українцям платитимуть по дві пенсії.

Ми також писали про те, що українцям дадуть по дві тисячі "на дітей" на 1 вересня

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