Українці отримають допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати
Фото: українці отримають допомогу на День Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
До Дня Незалежності влада Києва вирішила виплатити особам з особливими заслугами перед державою грошову винагороду. Також за програмою "Турбота" буде надана допомога самим малозабезпеченим киянам.
Про це йдеться в розпорядженні КМДА.
Сума виплат буде варіюватися від 250 до 700 гривень.
Хто отримає 250 гривень
- Українці, які доглядають за людьми з інвалідністю та людьми похилого віку, яким більше ніж 80 років.
- Пенсіонери, що не працюють, у яких пенсія з усіма доплатами не перевищує 3708 гривень.
280 гривень отримають
- Сім'ї дітей з інвалідністю, і люди з інвалідністю з дитинства.
- Батьки дітей, які важко хворіють.
Хто отримає 350 гривень
- Учасники АТО, включаючи бійців добровольчих батальйонів.
- Постраждалі учасники Євромайдану, у яких були легкі тілесні ушкодження.
400 гривень отримають
- Постраждалі учасники Євромайдану, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.
- Кияни з вадами слуху та/або зору.
700 гривень отримають
- Сім'ї загиблих киян - учасників Революції Гідності, також сім'ї загиблих учасників АТО, волонтерів, бійців-добровольців.
- Батьки загиблих військовослужбовців-"строковиків".
- Учасники євромайдан, які включені до реєстру важко постраждалих на масових акціях протесту.
- Праведники Бабиного Яру, особи, реабілітовані після репресій, захисники Києва під час Другої світової війни.
Нагадаємо, українцям платитимуть по дві пенсії.
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