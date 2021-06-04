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Українці отримають "платіжки" з новим податком: що потрібно знати

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П'ятниця 04 червня 2021 12:55
Українці отримають "платіжки" з новим податком: що потрібно знати Українців чекає новий податок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Незабаром українці отримують квитанції з оплатою податку на нерухомість. Проплатити їх потрібно буде протягом двох місяців після отримання. Якщо людина не зробить цього - її чекає штраф.

Про це повідомляється в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Відзначається, що, якщо ж платіж буде затриманий на тридцять днів, буде нараховано штраф у розмірі 10% від суми в квитанції. Якщо ж затримка податкового платежу перевищить тридцять днів, штраф збільшиться в два рази.

Кого стосується податок на нерухомість

Податок на нерухомість стосується тільки тих власників квартир, у кого площа житла перевищує 60 квадратних метрів. Якщо у вас приватний будинок площею понад 120 квадратних метрів - вам теж потрібно платити цей податок.

Відзначимо, що оплата йде тільки за площу приміщення більше норми. Розмір податку залежить від регіону.

Як нараховується податок

У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам - власникам об'єктів нерухомості (будинків, квартир тощо) за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року - 4 723,00 гривень.

Сплачують податок власники житлової та / або нежитлової нерухомості. При неповнолітніх дітей-власників нерухомості податок платять батьки / опікуни.

Якщо ви не отримали повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси з фактичним місцем проживання, слід негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати належної суми податку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто може позбутися субсидій після 1 травня 2021 року.

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