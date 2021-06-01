Украинцы получат много выходных в июне: когда и сколько будем отдыхать

Рабочих дней в июне будет 20, а выходных – 10. Отдыхать украинцы будут 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 и 28 июня.

Выходные дни на Троицу

Первый дополнительный выходной день украинцы получат 21 июня, так как 20 июня, в воскресенье, будем праздновать Троицу. Этот церковный праздник в Украине отмечают на государственном уровне, поэтому следующий рабочий день автоматически становится выходным.

Дата Троицы не постоянная и зависит от Пасхи – традиционно этот праздник отмечают на 50 день после Воскресенья Христова. В церкви этот праздник считается большим, и он входит в число двунадесятых.

На Троицу украинцы смогут отдохнуть три дня подряд – 19, 20 и 21 июня.

Выходные дни на День конституции

Годовщина принятия основного Закона в Украине отмечается традиционно 28 июня. Эта дата была установлена в честь событий 1996 года, когда в Верховной Раде депутаты поддержали принятие Конституции Украины. Она закрепила суверенитет, территориальную целостность государства и права граждан.

Этот праздник отмечается на государственном уровне, поэтому 28 июня – выходной. А по закону, если государственный праздник попадает на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день тоже автоматически становится выходным.

Стоит отметить, что 27 июня ежегодно отмечается День молодежи.

Таким образом украинцы получат еще один продолжительный уик-энд – 27, 28 и 29 июня.

Календарь на июнь 2021 года