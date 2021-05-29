Календарь праздников на июнь 2021: сколько будем отдыхать и что отмечать
Календарь праздников и выходных дней на июнь 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Первый летний месяц нас порадует дополнительными выходными и важными интересными праздниками. В конце месяца украинцы получат два продолжительных уикенда, в связи с Троицой и Днем конституции.
Сколько будем отдыхать в июне и какие важные даты и праздники будем отмечать – читайте в нашем материале ниже.
Дополнительные выходные и перенос рабочих дней
В июне будет 20 рабочих дней и 10 выходных. Дополнительными выходными днями станут понедельник, 21 июня и понедельник, 28 июня. 20 июня будет отмечаться Троица и украинцы получат три выходных дня подряд – 19, 20 и 21 июня. А 28 июня – День конституции, соответственно выходными станут 26, 27 и 28 июня.
Календарь праздников и памятных дат на июнь 2021
- 1 июня - День защиты детей
- 4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии
- 4 июня - День хозяйственных судов
- 5 июня - Всемирный день окружающей среды
- 6 июня - День работников водного хозяйства
- 6 июня - День журналиста
- 6 июня - День работников местной промышленности
- 8 июня - Всемирный день океанов
- 9 июня - Международный день друзей
- 12 июня - День работников фондового рынка
- 13 июня - День работников легкой промышленности
- 14 июня - Всемирный день донора
- 17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня - День участкового инспектора полиции
- 20 июня - День медицинского работника
- 20 июня -Троица
- 20 июня - Всемирный день беженцев
- 22 июня - День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
- 23 июня - День государственной службы ООН
- 23 июня - День государственной службы Украины
- 25 июня - День таможенной службы Украины
- 26 июня - Международный день ООН в поддержку жертв пыток
- 26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
- 27 июня - День молодежи
- 28 июня - День Конституции Украины
Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в Украине отмечают День отца.
А также мы писали о том, когда наступит день летнего солнцестояния.