Украинцы получат квартиры почти даром: кому повезет

Ипотека на квартиру (коллаж РБК-Украина)

На программу 3%-й ипотеки зарегистрировалось более 9,6 тысяч участников

Закончилась регистрация на получение квартиры в ипотеку под 3% для украинцев, участвовавших в ООС/АТО, а также для внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма. Всего поступило больше 9,6 тысячи заявлений. Больше всего заявлений было в Киеве – около 3,5 тысяч. Сообщается, что зарегистрированные участники смогут получить ипотеку с низкой процентной ставкой на 20 лет. Об этом в Facebook рассказали в сообществе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщается, покупку жилья профинансируют на 200 миллионов гривен.

Среди тех, кто подал заявки – более 3,1 тысячи от участников АТО/ООС, от внутренне перемещенных лиц – больше 6,5 тысяч.

Теперь Госмолодежьжилье обработает все заявления и до конца следующей недели внесет данные в открытый электронный реестр.

"Средства на программу нашлись буквально на одном из последних заседаний правительства в результате перераспределения и до конца года нужно их использовать. Поэтому и пришлось выделить на процедуру подачи электронных заявлений всего 3 дня. Впереди у заявителей сбор необходимых документов. Количество поданных заявлений свидетельствует о том, что подобные программы пользуются спросом, мы на верном пути. Заинтересованность людей доказана, а, следовательно, получен аргумент, который нам понадобится в лоббировании продолжения льготной программы в следующем году и выделения под нее средств", - рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет.

Квартира в ипотеку под 3% (фото: facebook.com/mva.gov.ua)

На эту пилотную программу Кабмин на 2019 год выделил 200 млн грн 27 ноября - по 100 млн на ветеранов и ВПО. Жилье должны приобрести до конца этого года. По оценкам Госмолодежьжилья, средств хватит в среднем всего на 250 квартир - счастливцев будет отбирать специальная комисси.