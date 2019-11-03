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Аренда квартир в Украине: к чему стоит готовиться

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 08:25
Аренда квартир в Украине: к чему стоит готовиться
Аренда жилья в Украине (фото из открытых источников)

Эксперт рассказал, что сейчас происходит на арендном рынке жилья в Украине

Аренда жилья в Украине может снизиться, если в стране оперативно заработает рынок ипотечных кредитов. Об этом рассказал эксперт аналитического центра Анатолий Топал. По его словам, стоимость съема жилья в таком случае может снизиться на 35-40 %.

"У нас цену определяет спрос и предложение. Если арендаторы не захотят платить по таким ценам, то и цены будут снижать. Существует еще одна точка зрения экспертов: когда вернут нормальную ипотеку, то активность рынка аренды может сократиться на 35 – 40%", - цитирует слова эксперта издание "Сегодня".

Он отметил, что в Украине понемногу устанавливается тенденция для платежеспособного населения снимать квартиры, а не покупать их. Это связано с желанием людей не привязываться к месту жительства, так как возможна работа в другом конце города, например.

Аренда квартир в Украине: к чему стоит готовиться

Эксперт сообщил, что до европейских показателей зарплат украинцам еще далеко. Если в Европе примерно 60-70% жилого фонда – арендное, то в Украине этот процент сотсавляет всего 5-10%. Стоит отметить, что большая часть арендного рынка так и остается в тени и совершенно не регулируется.

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