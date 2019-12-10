Украинцы получат дополнительные выходные, но будут работать по субботам (календарь)

Выходные дни в Украине на Новый год и Рождество будут довольно затяжными, но дополнительные дни придется отрабатывать по субботам. Как будут работать и отдыхать украинцы в праздничный сезон 2019-2020 - в материале Styler.

Согласно утвержденному календарю, новогодние выходные продлятся по четыре дня подряд. Начать отдыхать и готовится к новогодним празднованиям можно будет уже 29 декабря. А четверг, 2 января станет первым рабочим днем в 2020-м году.

30 и 31 декабря попадают на понедельник и вторник - их нужно будет отрабатывать две субботы до праздников - 21 и 28 числа.

Выходным днем станет также среда, 25 января. Тогда украинцы смогут отпраздновать Рождество по католическому обряду.

В январе первая рабочая неделя будет длиться всего два дня - 2-го и 3-го числа.

Далее снова последуют четыре выходных дня, связанные с празднованием православного Рождества - с 4-го по 7-е января. Сочельник же, 6 января, нужно будет отработать в субботу, 11 января.

Таким образом, в декабре и январе будет по 10 выходных и 21-му рабочему дню.

Выходные в Украине на Новый год и Рождество (коллаж: РБК-Украина)