Українці матимуть додаткові вихідні, але будуть працювати по суботах (календар)

Вихідні дні в Україні на Новий рік і Різдво будуть досить затяжними, але додаткові дні доведеться відпрацьовувати по суботах. Як будуть працювати і відпочивати українці у святковий сезон 2019-2020 - в матеріалі Styler.

Згідно із затвердженим календарем, новорічні вихідні триватимуть по чотири дні поспіль. Почати відпочивати і готуватися до новорічних святкувань можна буде вже 29 грудня. А четвер, 2 січня стане першим робочим днем у 2020-му році.

30 і 31 грудня потрапляють на понеділок і вівторок - їх потрібно буде відпрацьовувати дві суботи до свят - 21 і 28 числа.

Вихідним днем стане також середа, 25 січня. Тоді українці зможуть відсвяткувати Різдво за католицьким обрядом.

У січні перший робочий тиждень триватиме лише два дні - 2-го і 3-го числа.

Далі знову будуть чотири вихідних дні, пов'язані зі святкуванням православного Різдва - з 4-го по 7-е січня. Святвечір, 6 січня, потрібно буде відпрацювати в суботу, 11 січня.

Таким чином, в грудні і січні буде по 10 вихідних і 21-му робочому дню.

Вихідні в Україні на Новий рік і Різдво (колаж: РБК-Україна)